ائتلاف البرغوثي القدوة وفارس…. أمل أبو فادي الوحيد للانتصار بالانتخابات

خاص – بيروت أوبزرفر

قال القيادي في حركة فتح سمير المشهراوي أن القيادي والوزير السابق محمد دحلان ( أبو فادي) سيخوض الانتخابات في قائمة منفصلة ومستقلة.









وأشار المشهراوي في تصريحات إعلامية إلى أن هناك تخوفا واضحا من عدم حصول هذه القائمة على عدد كافٍ من المقاعد في المجلس التشريعي ، خاصة وأن الكثير من القياديين الفلسطينيين التابعين لدحلان يرغبون في تحقيق هذه القائمة لانتصار سياسي لتحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية لهم.

وزعم المشهراوي أن النجاح فقط سيتمثل في إمكانية تشكيل ائتلاف بين مروان البرغوثي القيادي الفتحاوي المعتقل في إسرائيل وناصر القدوة وقدورة فارس وحزب دحلان.

وعلم بيروت أوبزرفر إن هناك نوع من الاتفاق حول هذا الموضوع ولكن يبدو أن البرغوثي يتراجع الآن عن مثل هذا الترتيب ، وعن هذا يقول مشهراوي إن مثل هذا التغيير يمكن أن يؤثر بشكل سيء على سلطة دحلان ويمكن أن يبعد عددًا كبيرًا من الناخبين عنه.