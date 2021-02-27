الانتخابات الفرعية تتجه للإلغاء و«الداخلية» ترمي الكرة على «المالية»

الانتخابات النيابية الفرعية التي أثارها رئيس مجلس النواب نبيه بري أخيرا لملء 10 مراكز شاغرة بوفاة 2 واستقالة 8 تتجه للإلغاء.

وزير الداخلية العميد محمد فهمي الذي أبدى الاستعداد لإجرائها عاد وألمح باحتمال إلغائها بعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون ومن ثم الرئيس بري. معتبرا ان كلفتها مرتفعة ورمى الكرة في مرمى وزارة المالية لجهة تأمين الأموال المطلوبة.









وقال الوزير فهمي ان كلفة هذه الانتخابات باهظة تبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية. مشيرا إلى وجود حكومة مستقيلة مما يخلق بعض الإشكالات.

وكان وزير الداخلية ألمح سابقا لاحتمال تأجيلها بسبب عيد الفصح وشهر رمضان المبارك.