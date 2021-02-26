فريد الخازن من بكركي: الراعي يؤيد ثلاثية ذهبية الطائف والدستور والميثاق الوطني

أكد النائب فريد الخازن وقوفه إلى جانب بكركي، واصفاً اياها بالدرع الوطني الأول لسيادة لبنان ووحدته وتنوعه.

وأشار الخازن الى ان “البطريرك الراعي يتعاطى بمسؤولية وحكمة من أجل انتشال لبنان من القعر الذي وصل إليه، وذلك خلال التقائه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي”.









ونقل الخازن عن البطريرك الراعي تأييده لـ”ثلاثية ذهبية لن يتراجع عنها، وهي الطائف، الدستور والميثاق الوطني، وان البطريرك يعتبر ان لبنان لم يخرج تاريخيا من الازمات الا بمساعدة ومؤازرة دولية في اكثر من مرحلة انطلاقا من موقعه كعضو مؤسس للأمم المتحدة”.

ولفت إلى أن “الحضور في بكركي غدا السبت سيكون شعبيا بإمتياز وليس سياسيا”.