ظريف: إيران تعمل لمساعدة اللبنانيين للإتفاق فيما بينهم لكننا لا نستطيع فرض اي اتفاق عليهم!

أكد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن بلاده تعمل لمساعدة اللبنانيين للإتفاق فيما بينهم، مشدداً على “أننا لا نستطيع فرض اي اتفاق على اللبنانيين ولا يقدر أي احد على ذلك”.

ولفت، في حديث لقناة “المنار”، الى أن إيران قدمت اقتراحات لمساعدة لبنان بعد كارثة انفجار المرفأ لكن الضغوط الاميركية حالت دون ذلك.









إقليمياً، رأى أنه اذا اقدمت إسرائيل على مهاجمة إيران ستكون قد أقدمت على خطوة إنتحارية، موضحاً أن “هدف إيران في سوريا محاربة الإرهاب”. وقال: يجب على إسرائيل ان تدرك ان سياسات دعم الجماعات الارهابية لن تبقى من دون ردّ.

واعتبر أن “خطأ جيراننا أنهم سمحوا لإسرائيل بأن تنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف تسلبهم الأمن ولن تبادر للدفاع عنهم”، معتبراً أن “السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري ولا تستطيع الحصول بالمفاوضات على ما فشلت فيه عسكريا”.