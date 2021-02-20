شريحة لحم أغضبت ترامب في مطعمه بواشنطن.. احتج على العاملين لأنهم قدموا له حجماً أقل من رفيقه

اشتكى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ذات مرة من أن شريحة اللحم التي قُدمت له في مطعمه بالعاصمة واشنطن كانت أصغر من التي قُدِّمت لرفيقه على المائدة، وفقاً لما قاله الشيف السابق للمطعم المتخصص في شرائح اللحم لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

لكن بيل ويليامسون، الذي كان رئيساً للطهاة في مطعم BLT Prime في فندق Trump International حينذاك، قال إن شريحتي اللحم كانتا متطابقتين تقريباً، حسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي الجمعة 19 فبراير/شباط 2021.









تغيير شريحة لحم ترامب

قال ويليامسون لصحيفة The Washingtonian: “كانت شريحتا اللحم بالحجم نفسه. وكلتاهما ناضجتان بالكامل. ربما كانت أكبر بمقدار نصف أونصة أو أكثر قليلاً، لا أعرف”.

لكن بعد شكوى الرئيس السابق، آثر ويليامسون تقديم شريحة توماهوك بحجم 40 أونصة للرئيس بدلاً من شريحة فيليه مينيون أو لحم الضلع، وهي أكبر من جميع شرائح اللحم الأخرى المعروضة في قائمة المطعم.

كما طلب المطعم أيضاً روبياناً خاصاً كبير الحجم لطبق المقبلات الخاص بترامب، حسبما ذكرت صحيفة The Washingtonian.

السيدة الأولى سابقاً ميلانيا ترامب معروفة أيضاً بأنها انتقائية في طعامها. وقال ويليامسون إنها أعادت ذات مرة طبق سمكة موسى، الذي يبلغ سعره 64 دولاراً في القائمة، لأنها كانت مغطاة بالثوم المعمر والبقدونس، وفقاً للتقرير.

معاملة خاصة لترامب في المطعم

ذكرت صحيفة The Washingtonian أن الرئيس السابق اعتاد الجلوس على الطاولة نفسها في وسط المطعم، وكانت دائماً تُحجز له وللمقربين منه، وكان يتناول الوجبة نفسها في كل مرة يزور فيها المطعم.

بعد جلوسه مباشرة يقدم له النادل زجاجة صغيرة من معقم اليدين ويسأله إن كان يرغب في تناول مشروب الكولا دايت بالثلج أو بدونه. وبعد ذلك، يفتح النادل المشروب، وفقاً لكتيب التعليمات المكون من سبع خطوات الذي حصلت عليه The Washingtonian، أمام ترامب.

يُقدَّم للرئيس قطعتان من خبز البوب أوفر، وكوكتيل الروبيان، وشريحة اللحم الناضجة المفضلة لديه، وبطاطا مقلية. وأشار التقرير إلى أنه كان يتناول أحياناً فطيرة التفاح أو كعكة الشوكولاتة للتحلية.

نظام غذائي ثقيل

كان ترامب أيضاً يطلب مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والحلويات، مثل رقائق بطاطس ليز بنكهة الكريمة الحامضة والبصل وشوكولاتة ميلكي واي وسنيكرز.

لطالما جذب نظام الرئيس السابق الغذائي الثقيل الذي يضم اللحوم الحمراء والأطعمة السريعة الانتباه.

كان مدير حملته السابق، كوري ليفاندوفسكي، قد كتب أن ترامب اعتاد تناول وجبة ماكدونالدز تحوي 2400 سعرة حرارية مكونة من شطيرتيّ برغر بيغ ماك، وشطيرتيّ فيليه سمك، وميلك شيك بالشوكولاتة خلال الحملة الانتخابية.

في البيت الأبيض، كان كثيراً ما يُقدَّم لترامب كرتان من الآيس كريم مع التحلية، في الوقت الذي يُقدَّم لضيوفه كرة واحدة، وفقاً لمجلة Time.