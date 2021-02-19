ولي عهد ابو ظبي مستقبلاً الحريري: لحكومة تراعي المصلحة الوطنية

أعلنت “وكالة الأنباء الإماراتية” أن “ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل اليوم في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة”.

وجرى خلال اللقاء “البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها”.









واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته بـ”نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان”، مؤكداً “وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية”.

من جانبه قدم الرئيس الحريري التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح “مسبار الأمل” في الوصول إلى كوكب المريخ، وثمن “مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا”، متمنياً “للامارات وشعبها السلامة من كل مكروه”.