زوجة كيم جونغ أون تظهر علناً لأول مرة بعد أكثر من عام على اختفائها.. رافقت زوجها في حفل موسيقي

ظهرت ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء 17 فبراير/شباط 2021، في وسائل الإعلام الرسمية لأول مرة منذ أكثر من عام على اختفاء أثار العديد من علامات الاستفهام، حيث رافقت زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.

أول ظهور لزوجة كيم دونغ أون بعد غياب مفاجئ

رودونغ سينمون الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم نشرت صوراً لهما في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، والد كيم، وغالباً ما رافقت ري زوجها في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها.









كيم جونغ أون وزوجته في آخر ظهور لها/رويترز

وابتسم الزوجان أثناء مشاهدة الحفل الموسيقي في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغيانغ. وخلافاً لعدة أحداث سابقة لم يظهر أي شخص في الصور التي نشرتها الصحيفة وهو يضع الكمامة أو يحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

فيما لم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية تقول إنه لا يمكن استبعاد تفشي المرض هناك؛ لأن كوريا الشمالية كانت لها تعاملات نشطة مع الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، قبل إغلاق الحدود في أوائل العام الماضي.

اختفاء زوجة كيم جونغ أون

وجاء ظهور زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد أن أثار اختفاؤها علامات استفهام بسبب غيابها عن الأنظار لأكثر من سنة، حيث شوهدت ري سول-جو علناً لآخر مرة في 25 يناير/كانون الثاني عام 2020، حين رافقت زوجها إلى مسرح سامجين لحضور عرضٍ بمناسبة العام القمري الجديد. وفي صورٍ نُشرت بواسطة وسائل الإعلام الحكومية مؤخراً، ظهرت وهي تصفق جالسة بين زعيم كوريا الشمالية وعمته كيم كيونغ هوي، ومحاطة بأعضاء موالين لحزب العمال.

ويرى المحللون في ري رمزاً للتغيير داخل القيادة الكورية الشمالية، فهي وجهٌ أنثوي جديد يُمكنه تحسين صورة الحزب الشيوعي محلياً ودولياً. ففي السنوات الأولى من زواجها، بدت وكأنّها حقّقت التأثير المنشود وفقاً لما نشرته شبكة DW الألمانية.

وليست هناك الكثير من المعلومات المتوافرة عن زوجة كيم جونغ أون؛ إذ يُعتقد أنّها وُلِدَت في وقتٍ ما بين عامي 1985 و1989، ودرست بجامعةٍ في الخارج، وهو شرفٌ نادر للكوريين الشماليين.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون – رويترز

فيما تُشير التقارير إلى أنّ كيم وري قد تزوّجا على عجل عام 2009، بعد أن تعرض والد كيم لجلطة دماغية وفي ظل سعي العائلة لتمديد سلالتها. وقد تُوفّي كيم جونغ إل في ديسمبر/كانون الأول عام 2011، وحينها كانت ري قد أنجبت ولداً بالفعل. وتُشير التقارير إلى أنها أنجبت طفلين منذ ذلك الحين، رغم عدم تأكيد ذلك.