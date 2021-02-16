سيزار أبي خليل يشن هجوم عنيف على بري وعلي حسن خليل

غرّد النائب سيزار أبي خليل، رداً على النائب أنور الخليل، عبر “تويتر” قائلا: “التدخل الرباني حاصل بكل وقت ليظهر للبنانيين دناءة المنظومة التي تواجهنا. كل الإساءات وقلة الشئمة لن تحول دون تنفيذ التدقيق الجنائي الذي سيعريكم ويكشف فسادكم! كلامك برسم مرجعيتك السياسية والمذهبية”.

الخليل: وكان الخليل قد صرّح بالقول:”وزير الطاقة يعود لنغمة التهديد بالعتمة ما لم يوفر له المركزي مليار و٢٥٠ مليون$ لدفع مستحقات المؤسسة لمتعهدي تشغيل المعامل والبواخر ومقدمي الخدمات بالدولار! 10سنوات، هدرتم مليارات في معاملكم وتسببتم ب62% من ديننا العام انتفض على”المعلم”، وأعد للمؤسسة دورها. كفى هدرا لأموال المودعين!”.