“أبو سليم” لا يعاني من اضطرابات صحية بعد اللقاح

ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان القدير صلاح تيزاني (93 عاما) الشهير بـ”أبو سليم” الى شائعات، لكن توقيت إطلاق الشائعة اليوم عن اضطرابات صحية خطيرة تلم به جاء بعد تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، ما دفع بنقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان الى نفي الأمر.

وأكدت النقابة في بيان أن “الكبير أبو سليم صحته مثل السبع، وقد تواصلنا معه. أطال الله بعمره ونرجو من الجميع التواصل مع القنوات الرسمية في نقابة الممثلين للاستفسار عن أي سؤال، ولمن نشر هذا الخبر، لا يجوز الدعاء بالمرض للناس”.









وأضافت “إننا كإدارة نقابة الممثلين في لبنان نحذر المواقع الكاذبة والأغبياء ممن ينقلون أخبارا كاذبة، بأننا سنلجأ الى القضاء في حال تكرار هكذا أخبار تطال كبيرنا وفخرنا الأستاذ صلاح تيزاني أو أي عضو من أعضاء نقابتنا و قد أعذر من أنذر”.