هذا ما تمنّاه الحريري بعد الحملات التي تستهدفه..

غرد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حسين الوجه عبر حسابه على “تويتر”: “‏يتمنى الرئيس سعد الحريري على الزملاء النواب في كتلة المستقبل والاخوة والاخوات في تيار المستقبل، عدم الانجرار للسجال الكلامي، ردا على الحملات التي تستهدفه.

‏هناك فريق سياسي يريد استفزاز المستقبل وجمهور واسع من اللبنانيين ويلجأ الى التعبئة الطائفية لتحقيق أهدافه الخاصة، ولن يكون من المفيد مجاراة هذا الفريق بأعماله وخطابه السياسي وتأليب اللبنانيين على بعضهم البعض.









‏إنهم يلهثون وراء اشتباك اسلامي – مسيحي ، ولن يحصلوا على هذه الفرصة مهما اشتدت حملات التحريض واثارة الضغينة بين ابناء الوطن الواحد”.