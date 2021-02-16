“لبنان القوي”: ما صدر عن الحريري يشكل انتكاسة للميثاق وللشراكة ما يعكس نية بتمنين المسيحيين بالمناصفة

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل واصدر البيان الآتي:

يدعو التكتل رئيس الحكومة المكلّف للعودة الى روح الميثاق ونص الدستور في عملية تشكيل الحكومة التي يحتاجها الشعب اللبناني في اصعب مرحلة يمر بها لبنان اقتصادياً ومالياً وصحياً.

ويعتبر التكتل ان ما صدر عن الرئيس المكلّف من مواقف يشكّل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة، إشارة الى موضوع العدد مهما تمّ تغليفه يعكس نيّة بتمنين المسيحيين بالمناصفة وتذكيرهم بأنّ المناصفة هي شكلية وليست حقيقية ما يفسّر الكلام بأن الرئيس المكلّف يملك صلاحية تشكيل الحكومة فيما ينحصر دور رئيس الجمهورية باصدار مرسوم التشكيل او الامتناع عن ذلك.

ان تكتل لبنان القوي، الذي يريد ان تتشكّل حكومة اصلاحية ومتوازنة بأسرع وقت مؤلفة من اختصاصيين قادرين، يضع الشعب اللبناني في صورة الحقيقة ويسأل هل الوقت الآن هو لتهميش رئيس الجمهورية دستورياً وتهميش ما يمثل في عملية تكوين السلطة التنفيذية يخدم وحدة لبنان ويخدم اللبنانيين التوّاقين لحكومة تحلّ الأزمات المتراكمة؟

ويؤكّد التكتل انه قدّم كل ما يمكن لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الى حدّ عدم المشاركة، وكل اتهام لرئيس الجمهورية بأنّه يريد الثلث المعطّل، مع انه حتى ولا شيء يمنعه سوى فكرة حكومة الاختصاصيين، هو اتهام باطل يتلطى وراءه من يريد ممارسة سياسة الاقصاء والعودة الى زمن كان فيه رئيس الجمهورية الشريك المغبون والضعيف في سلّم السلطة. ان هذا الزمن ولّى الى غير رجعة، فاذا كانت نية الشراكة موجودة فالحلّ متوفر فوراً، اما اذا استمرت عملية الاقصاء مسيطرة فهذا يعني ان هناك من يريد استمرار الأزمة لغايات غير معلومة.

كما بحث التكتل عدة قوانين بغية العمل على اقرارها في مجلس النواب، وناقش مشروعاً لإلغاء الدعم تدريجياً عن بعض السلع مقابل دعم اللبنانيين المحتاجين. وأقرّ تشكيل وفد لزيارة بعض السفارات وتسليمها رسالة حول موضوع التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوّلة الى الخارج.