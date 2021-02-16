اعتقال نشطاء حركة حماس… يكشف مراوغات الرجوب السياسية

خاص بيروت أوبزرفر

تصاعدت خلال الآونة الأخيرة حدة الجدال الكبير الحاصل في الأوساط الفلسطينية ، مع إلقاء حركة حماس باللوم على نائب رئيس حركة فتح جبريل الرجوب ، حيث اتهمته بالقيام بالإدلاء بتصريحات غير مسؤولة أو جديرة بالثقة.









وبحسب الناطق بأسم الحركة حازم قاسم ، والذي تداولت عدد من المنصات التقنية مؤخرا حديثه ، فإن الرجوب وعد الأجهزة الأمنية بوقف اعتقال عناصر حماس وأنشطتها في الضفة الغربية ، لكن التقارير الواردة من الأيام الأخرى تثبت عكس ذلك حيث تم أعتقال عدد كبير من النشطاء الفلسطينيين ، وهو ما أثر سلبا على مصداقية الرجوب والشك في تصريحاته.