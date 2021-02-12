سيرين عبد النور لـ إليسا: “كيف ما كنت بحبّك”

هنأت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور النجمة إليسا بعد تقديمها أولى حلقات البودكاست الخاص بها عبر تطبيق “أنغامي”، وأعربت سيرين في تغريدة لها عن محبتها لإليسا “صاحبة رأي وكلام يُشبه الناس”، وتوجّهت إليها بالقول: “ولك كيف ما كنتي بحبك وشو ما عملتي بحبك، مبروك حبيبة قلبي الحقيقية صاحبة رأي وكلام بسيط بيشبه الناس وبيدخل على القلب دغري، ومبروك لأنغامي هالتوليفة الذكية الحلوة”.

تجدر الإشارة إلى أن “بودكاست إليسا” يتضمن 12 حلقة تُبَثّ كل حلقة يوم الأربعاء على تطبيق “أنغامي” وتروي فيها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتها الفنية.