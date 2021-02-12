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قوافل المساعدات….هل باتت تمثل مصدرا للازعاج والخلافات بين دحلان وحماس ؟

February 12, 2021

خاص بيروت أوبزرفر

قال مصدر فلسطيني تابع لما يسمى بتيار الإصلاح الذي يقوده القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان في غزة إن القافلة التي دخلت قطاع غزة في الأول من شباط أصبحت محورا للنقاش والخلاف بين عناصر حركة حماس من جهة وعناصر تيار الإصلاح من جهة أخرى.




وقال المصدر في تصريحات للتليفزيون البريطاني إن حركة حماس صادرت ما يقرب من نصف محتويات الشاحنات ، بما في ذلك الإمدادات الطبية، مشيرة إلى السماح بدخول بقية مكونات الشاحنة مقابل دفع ضرائب ماليه عنه ، ورغم ما قامت به حركة حماس إلا أن عناصرها سمحوا للقافلة بعد ذلك بالدخول إلى القطاع عقب الإفراج عن بعض الإمدادات الطبية إلى المستشفيات نتيجة لمباحثات قام بها محمد دحلان مع قيادات حركة حماس.

يذكر إن الناطق باسم التيار، عماد محسن، قال في تصريحات صحفية؛ إن هذه القافلة تأتي في إطار المساعدات المقدمة للفئات الأكثر إحتياجا في قطاع غزة.

جدير بالذكر إن حركة فتح لم تحسم بعد خيار الشراكة بالنزول للانتخابات بقائمة موحدة مع تيار دحلان، مع شيوع تسريبات صحفية عن رفض قاطع من رئيس السلطة محمود عباس لمبدأ الشراكة .

وتسود نقاشات ساخنة وجدل داخل البيت الفتحاوي حيال تقييم الأثر الفعلي لتأثير تيار دحلان على حظوظ حركة فتح في الضفة وغزة والقدس المحتلة، في حال جزمت الحركة بقرار رفض إشراكه بقوائم فتح الرسمية .

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