إعلانات ترويجية مصورة.. رحلات تهريب “خط عسكري” بين لبنان وسوريا

أعاد فيديو تم نشره على موقع “تويتر” يُظهر أحد الأشخاص وهو يعبر الحدود اللبنانية السورية دون الوقوف على أي حاجز أمني أو عسكري، ملف معابر التهريب غير الشرعية في المنطقة الحدودية بين البلدين إلى الواجهة.

واتهم الإعلامي السوري ومؤسس موقع “كلنا شركاء”، أيمن عبد النور، عبر حسابه في موقع “تويتر”، حزب الله بتسهيل التهريب وقال: “سيارات لحزب الله بدون لوحات لخدمات التهريب بين سوريا ولبنان مع التحية العسكرية من عصابات الأسد”، حسب قوله.









وأرفق عبد النور هذه الجملة مع فيديو لسيارة متجه من العاصمة اللبنانية إلى حمص (وسط سوريا)، بحسب ما ورد في الفيديو التسويقي الذي وضع تسعيرة محددة، مع التأكيد على أن التهريب “خط عسكري” وهو مصطلح محلي متعارف عليه للرحلات التي لا تخضع للتفتيش بين البلدين.

سيارات لحزب الله بدون لوحات لخدمات التهريب بين سوريا ولبنان مع التحية العسكرية من عصابات الأسد

Hezbollah cars without license plates for smuggling services between Syria and Lebanon, with the military salute from Assad's check points pic.twitter.com/UynEufVK1p — Ayman Abdel Nour (@aabnour) February 6, 2021

ويعتبر ما نشره عبد النور جزء بسيط مما تفيض به وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات عدّة تتضمن إعلانات لهذا النوع من التهريب الذي يشمل بضائع وأشخاص ومطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا وهم من سكان لبنان، حيث يتم إدخالهم لزيارة عائلاتهم وإعادتهم إلى لبنان دون العبور على النقاط العسكرية بين البلدين.

ويصل عدد المعابر الرسمية بين البلدين إلى خمسة معابر رسمية، و124 معبراً غير شرعي، وعبرها تتم عمليات تهريب واسعة، بحسب بيانات المجلس الأعلى للدفاع اللبناني.

وفي ظل علم السلطات الرسمية بوجود هذه المعابر، يثار التساؤل حول الجهات التي تقف خلف هذه الرحلات، وكيفية عمل هؤلاء المهربين؟

سيارة مظللة أو سيراً على الأقدام

وللوقوف على طريقة تهريب شاب سوري مطلوب للخدمة الإلزامية ذهاباً وإياباً من بيروت إلى حمص، قال أبو صلاح (كما يعرّف عن نفسه): “الطريق معي مضمونة، لأن الصدق والأمانة شعاري على الإنترنت”.

وفي اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” يضيف أبو صالح: “هناك طريقان الأول يستلزم 15 دقيقة سيراً على الأقدام من الهرمل (شمال شرقي لبنان)، ومن ثم ننقل الشاب بسيارة خط عسكري معروفة من الشباب عالحواجز (عناصر الجيش)، والثاني خط عسكري سريع مباشر إلى حمص، لن يضطر فيها حتى النزول من السيارة”، ولكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتابع المهرب أنّ “سياراته جميعها مظللة بزجاج أسود داكن، والدفع عند الوصول وبسعر لا يتجاوز الـ 50 دولار أميركي للخيار الأول، و200 دولار أميركي للخيار الثاني”.

“رحلات يومية”

وهنا أكّدت الشابة السورية ر.ح (طلبت عدم الكشف عن اسمها)، أنّ “الرحلات يومية وخلال النهار والليل على حد سواء”.

وكانت “ر.ح” اضطرت عند وفاة والدها في محافظة طرطوس إلى سؤال أحدهم عن إمكانية نقل شقيقها وإعادته بشكل سري ومضمون إلى بيروت، كونه مطلوب للخدمة الإلزامية.

وأشارت إلى أنّها لم تلجأ إلى مواقع التواصل، بل اقترح عليها أحد الأصدقاء في بيروت، “الذهاب إلى منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية للعاصمة، من أجل لقاء أبو حسين وهو أحد المهربين”، بحسب ما شرحت.

وأضافت الشابة أنّ “أبو حسين، هو رجل لبناني بالخمسين من عمره، عرض عليها خيارين: الأول إخفاء شقيقها في سيارة شحن صغيرة ونقله لقاء مبلغ 100 دولار أميركي، أو الذهاب عبر قرية بقاعية حدودية، دون العبور عبر أي حاجز عسكري على الأراضي اللبنانية ولا السورية ولكن ذلك مقابل مبلغ وقدره 250 دولار أميركي”.