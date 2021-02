إعلانات ترويجية مصورة.. رحلات تهريب “خط عسكري” بين لبنان وسوريا

أعاد فيديو تم نشره على موقع “تويتر” يُظهر أحد الأشخاص وهو يعبر الحدود اللبنانية السورية دون الوقوف على أي حاجز أمني أو عسكري، ملف معابر التهريب غير الشرعية في المنطقة الحدودية بين البلدين إلى الواجهة.

واتهم الإعلامي السوري ومؤسس موقع “كلنا شركاء”، أيمن عبد النور، عبر حسابه في موقع “تويتر”، حزب الله بتسهيل التهريب وقال: “سيارات لحزب الله بدون لوحات لخدمات التهريب بين سوريا ولبنان مع التحية العسكرية من عصابات الأسد”، حسب قوله.

وأرفق عبد النور هذه الجملة مع فيديو لسيارة متجه من العاصمة اللبنانية إلى حمص (وسط سوريا)، بحسب ما ورد في الفيديو التسويقي الذي وضع تسعيرة محددة، مع التأكيد على أن التهريب “خط عسكري” وهو مصطلح محلي متعارف عليه للرحلات التي لا تخضع للتفتيش بين البلدين.

سيارات لحزب الله بدون لوحات لخدمات التهريب بين سوريا ولبنان مع التحية العسكرية من عصابات الأسد

Hezbollah cars without license plates for smuggling services between Syria and Lebanon, with the military salute from Assad's check points pic.twitter.com/UynEufVK1p

