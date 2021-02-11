الإليزيه: هذه هي شروط ماكرون لزيارة لبنان

قال مصدر في الإليزيه لـ”سكاي نيوز عربية”، اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد، ويتم تشكيل حكومة.

وكان رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري قد أعلن بحث الأزمة في لبنان مع ماكرون، مضيفا أنه أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي حول العراقيل الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لتذليلها.









وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي، في كانون الأول الماضي، المسؤولين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

ووقتها أكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية “ستواصل الضغط على الطبقة السياسية” في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في آب الماضي.