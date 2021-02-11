إزاحة ملف السيطرة على غزة ….يمثل انتصارا واضحا لحركة حماس في مفاوضات القاهرة

خاص بيروت أوبزرفر

قال عدد من المقربين لنائب رئيس حركة حماس صالح العاروري ، والذي ترأس وفد حركة حماس في اجتماعات الفصائل بالقاهرة إن هناكشعورا بالرضا وضرورة استكمال طريق المصالحة خاصة وأن وضعنا في الاعتبار أن جميع الطرق ممهدة الآن لإرساء وتعبيد هذا الطريقوالسير قدوما به. اللافت إن قيادات حركة حماس تشعر بالفعل بالنجاح خاصة عقب تدارك نقاش بعض الملفات.









وقالت صحيفة اندبندنت في تقرير لها إن هذا الاحساس بضرورة استكمال طريق المصالحة يأتي نتيجة نجاحهم في منع مناقشة فكرة أوقضية سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في اجتماعات القاهرة ، وهو الأمر الذي تم رغم رغبة قيادات حركة فتح في مناقشة هذه القضيةالشائكة ، غير أن جهودا فلسطينية ومصرية منعت من طرح هذه الفكرة التي كانت كفيلة بالقضاء على مباحثات الفصائل وإفشالها.

وأوضح التليفزيون البريطاني في تقرير له استبعاد النقاش بشأن هذه القضية خاصة عقب التوصل إلى تنسيق بين صالح العاروري نائبرئيس حركة فتح وجبريل الرجوب أمين سر حركة فتح بشأن هذه القضية. وأوضح التقرير إن العاروري قام بهذه الخطوة من أجل حمايةمصالح حركة حماس في السيطرة على قطاع غزة ، الأمر الذي بات واضحا من خلال الملفات التي ناقشتها الفصائل الفلسطينية من خلالاجتماعات القاهرة.