حزب الله يستخدم الدعاية الدينية في حربه الإعلامية ضد الصحافيين

اقتبست مذيعة قناة “المنار” اللبنانية مقولة الإمام علي “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق” في ختام مقدمة النشرة الإخبارية لاستنكار الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام لبنانية لحزب الله باغتيال الناشط لقمان سليم، في إطار حملة إعلامية متصاعدة تشنها منصات حزب الله ضد الصحافيين المناوئين للحزب.

وأخذت قناة المنار المبادرة لمهاجمة الصحافيين بعد أن كان يولي حزب الله هذه المهمة لجيوشه الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الغضب الشعبي على خلفية اغتيال سليم أبرز المناهضين للحزب وتعالي الأصوات ضد سطوة الحزب وسلاحه دفعا القناة التابعة له لقيادة الحملة الإعلامية ومهاجمة المنتقدين.









وكررت “المنار” الأسلوب المعتاد لمنصات حزب الله باستعمال الدعاية الدينية للعب على الوتر الطائفي وإضفاء صفة القداسة على زعيم الحزب حسن نصرالله وتصوير ممارساته على أنها الحق المطلق وكل ما يخالفها هو الباطل.

وانضمت منابر إعلامية أخرى محسوبة على تيار ما يسمى بـ”المقاومة” لمساندة “المنار” في هجومها وتفسير خلفياته لمن يجهلها، وقالت صحيفة “الأخبار” في إحدى مقالاتها “بادرت قناة ‘المقاومة’، وعلى غير عادتها، إلى الرد على ما ورد على شاشة ‘المر’ من دون أن تسمّي برنامجا بعينه، لكن ضمنيا كان المقصود برنامج ‘كلام صادق’ الذي نصّب نفسه كقاض ووجه اتهاما إلى الحزب باغتيال سليم وباقي من سبقوه من صحافيين”.

وتشير الصحيفة إلى قناة “إم.تي.في” التي تقدم الإعلامية ديما صادق برنامجا على شاشتها بعنوان “كلام صادق” وقد تناولت حلقة الاثنين الماضي قضية اغتيال سليم، وقالت فيها: لم يتمكن حزب الله من توفير دليل واحد حول تورّط إسرائيل في الاغتيالات التي طالت خمس عشرة شخصية لبنانية، أما نحن فلدينا أدلة واضحة حول مسؤولية حزب الله بهذه الاغتيالات.