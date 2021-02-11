الحكومة على مائدة العشاء في الاليزيه بين الحريري وماكرون

لبى الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى عشاء عمل في قصر الاليزيه في باريس.

وتناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الاقليمية ومساعي الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الازمات التي يواجهها، اضافة الى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي واعادة اعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في آب الماضي.









وفي هذا السياق بحث الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها.