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قبل إبرام الانتخابات… أنصار دحلان يواصلون تقديم الإغراءات للفلسطينيين في الضفة الغربية

February 10, 2021

خاصبيروت أوبزرفر

قالت مصادر أمنية في جهاز الأمن الوقائي أن ممثلي القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان في الضفة الغربية يعملون باستمرارعلى تجنيد المؤيدين له استعداد لإبرام الانتخابات.




وبحسب المصادر ، فقد عرض هؤلاء الممثلون في عدد من الفلسطينيين مبالغ كبيرة من الأموال والبضائع على سكان القدس الشرقية. بل إنهمعرضوا في عدة حالات سيارات ومعدات قيّمة على القرويين في منطقة بيت لحم من أجل شراء دعمهم في الانتخابات المقبلة.

وصرح مسؤول في وزارة العدل الفلسطينية أن عدد هذه الحوادث في ازدياد مع اقتراب موعد الانتخابات ، لكن الأجهزة الأمنية التابعةللسلطة الفلسطينية تعمل باستمرار على حفظ القانون والنظام.

اللافت أن عدد من وكالات الأنباء أبرزت هذه التطورات السياسية التي تعصف بالساحة الفلسطيني ويقودها محمد دحلان ، مشيرة في ذاتالوقت إلى بروز أسم هذا القيادي ليظهر كأحد أقوى المرشحين لتشكيل قوائم منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة فتح. وأشارت الوكالة إلىفصل دحلان المقيم حاليًا في الإمارات، من حركة فتح في منتصف 2011، بتهمةالمس بالأمن القومي الفلسطيني والفساد، والتآمر“.

وقال الصحفي والمحلل السياسي نواف العامر في حديث للوكالة التركية أن القانون يمنع دحلان من الترشحلصدور قرار قضائي بحقه منمحاكم فلسطينية، واتهامه بالوقوف خلف أحداث محددة واختلاس أموال“. ويستبعد العامر أن يسمح الرئيس لتيار دحلان بخوض الانتخاباتوالترشح، وإن كان يحظى بحضور في غزة.

من جانبه يقول الأكاديمي والباحث السياسي محمود فطافطة أن دحلانله تأثير وقاعدة شعبية تصويتية، خاصة في شمالي وبعضالمخيمات، وفي قطاع غزة، مشيرا إلىدور المال في خدمة دحلان، فضلا عن أنظمة مجاورة تسعى لإعادته إلى المشهد الفتحاوي“.

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