وفد التيار الوطني الحر من بكركي: عون حريص على تشكيل الحكومة في أسرع وقت وعلى الحريري أن يقصد بعبدا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وفدا من التيار الوطني الحر يضم كلا من مستشار رئيس التيار انطوان قسطنطين اضافة الى النائب جورج عطالله والوزير السابق منصور بطيش ومي خريش.

وبعد اللقاء، قال بطيش باسم الوفد: بحثنا مع البطريرك الراعي في ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ ذات مصداقية عالية ووفق مندرجات المبادرة الفرنسية. واضاف “تمّ التركيز على التدقيق الجنائي واستكماله في مختلف المؤسسات التابعة للدولة”.









واشار الى ان “الحلول يجب أن تأتي من الداخل والعيش المشترك يتطلب أن نتعاون للوصول الى هذه الحلول”، وتابع “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وفق القواعد الوطنية وعلى الرّئيس المكلف أن يقصد بعبدا ويتشاور مع عون”.

وختم “علاقتنا مع البطريرك الراعي جيدة جداً ونحن على تواصل دائم معه”.