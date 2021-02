إليسا تروي في ١٢ حلقة قصصاً عن حياتها وتجاربها على “أنغامي”

قرّرت “ملكة الإحساس” إليسا العودة إلى “أنغامي” وأن تكون أول فنانة عربية تطلق البودكاست الخاص بها، وأن تشارك قصصاً عن حياتها وتجاربها في مجموعة حلقات تروي في خلالها عن ماضيها وحاضرها، إضافة إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنية، ليتعرّف الناس على إليسا الإنسانة خلف الفنانة.

وينطلق “بودكاست إليسا” الأربعاء في 10 شباط/ فبراير الحالي حصرياً على “أنغامي” ويتضمّن 12 حلقة تُبثّ واحدة كل يوم أربعاء. وستتحدث إليسا المعروفة بشخصيّتها المؤثّرة والقويّة والملهمة منذ البدايات عن ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

وأوضحت إليسا أنها لم تخرج من “أنغامي” يوماً حتى تعود اليها، وتكلمّت عن هذه التجربة معتبرة أنها “تسمح بالتواصل مع الناس بشكل أكبر، في هذا الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي. لكننا سنبقى أقرب وكما سنعود ونغنّي كمان وكمان، سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا بمشاركة آرائنا وأفكارنا”.

من جهته، وجّه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي إدي مارون الشكر للفنانة اللبنانية على ثقتها وإختيارها “أنغامي”، وقال “نحن واثقون من نجاح هذه التجربة، كما أنها ستمهّد الطريق من خلالها لإزدهار ثقافة البودكاست في المنطقة”.

#إليسا كما لم تسمعوني من قبل ✨ في #بودكاست حصري أسبوعيًا على #أنغامي إبتداءً من هذا الأربعاء 🎙#Elissa like never before ✨ Stay tuned to my exclusive #Anghami #podcast starting this Wednesday 🎙#ElissaThePodcast + #AnghamiExclusive pic.twitter.com/flJWqKSKVw

— Elissa (@elissakh) February 7, 2021