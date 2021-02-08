انخفاض شعبية صالح العاروري في أنحاء الضفة الغربية

خاص بيروت أوبزرفر

تزامنا مع انطلاق اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ، قال مصدر في حركة حماس في الضفة الغربية أن شعبية ومكانة نائب رئيس الحركة العاروري، الذي يعيش خارج فلسطين، آخذة في التدهور.









وبحسب المصدر ، الذي نقل التليفزيون البريطاني تصريحاته ، أفاد أعضاء حماس في الضفة الغربية بأنهم لا يتلقون دعما كافيا من الخارج كما تلقوا سابقا. الآن ، يزداد الشعور بالاستياء نتيجة موقف العاروري الاستباقي في المصالحة ، في الوقت الذي يتعرض فيه أعضاء حماس في الضفة الغربية للاضطهاد. وتشير مصادر سياسية إنه لمن الممكن أن يؤثر هذا الانخفاض في الشعبية على رغبة العوري في الاستمرار لفترة أخرى في هذا المنصب.