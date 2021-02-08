حمادة يكشف عن تلقيه تهديدات قبل أسبوعين

كشف النائب اللبناني مروان حمادة عن تلقيه تهديدات قبل أسبوعين، في وقت تصاعدت فيه الدعوات إلى الكشف عن قاتل الناشط اللبناني المعارض لـ«حزب الله» لقمان سليم، ومحاكمته.

وقال حمادة في حديث لقناة «إم تي في» إن ما جرى للقمان سليم «يشبه كثيراً ما جرى مع من سبقوه من أجل الكلمة الحرّة»، مضيفاً أن «ما كتبه سليم يدلّ على المجرم، ومن دون تضييع وقت؛ من اغتاله معروف».









وأضاف: «حصل الخطف والجريمة في منطقة (حزب الله)؛ فإما أن يشاركوا بالكشف، وإلا تكون الجريمة سياسيّة؛ لأنهم لا يقبلون بالرأي الآخر».

ورأى حمادة أن «التهديدات لم تتوقّف منذ سنوات، وكلّها أرسلها إلى المدعي العام في المحكمة الدوليّة»، لافتاً إلى أن «آخر تهديد وصلني منذ بضعة أسابيع».

الشرق الأوسط