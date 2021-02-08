يارا تصوّر “غير الناس” في قلعة أثرية.. وأغنية “ما بعرف” تتخطّى أرقاماً قياسية

تضع النجمة اللبنانية يارا اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة “غير الناس”، وهي الأولى لها باللهجة العراقية تمهيداً لطرحها في القريب العاجل ولا سيما بعد أن انتهت من تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج نويل باسيل في إمارة الفجيرة في قلعة أثريّة.

وهذه الأغنية هي الأولى من ألبوم يارا الغنائيّ الخليجي الذي تستعّد لطرحه وهو يحمل اسم الأغنية نفسها “أعزّ الناس” ويتضمن 8 أغنيات وهو بإشراف الملحن والمنتج طارق أبو جودة، ومن المقرر أن تقّدم يارا “أغلى الناس” للمرة الأولى على المسرح في حفلها الغنائي المرتقب في 11 شباط/ فبراير الحالي في “فيستيفال أرينا” دبي مع الفنان العراقي سيف نبيل وال “دي جي” أسييل لمناسبة عيد الحب.









إلى ذلك، احتفلت يارا مع جمهورها بوصول أغنيتها الناجحة والشهيرة “ما بعرف” إلى 200 مليون مشاهدة منذ صدورها في فبراير من العام 2015، والأغنية هي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان جان ماري رياشي وإخراج ناصر فقيه، الأمر الذي دفعها إلى توجيه الشكر لجمهورها عبر تغريدة مليئة بالحب والعاطفة والجمال جاء فيها “يا جمال وحلاوة وفخامة وإطلالة وطلّة وحنيّة وحنان وحب تويتر في تويتاتكم وكلامكم وحبكم ودعمكم الدّائم الأبدي الرّائع مثلكم ومثل قلبكم شكراً كثيراً والله يبارك فيكم مبروك لكم أنتم يا غير الناس”.