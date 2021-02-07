كالحرّيّة هي الحرّيّة – عقل العويط – النهار

وبعد،

كشجرةٍ على الشفا، على الشفير، في العراء، في العاصفة، في الزمهرير، في القرّ، في الحرّ، في السهل، في الوعر، في وجعِ العتمة، في مخاضِ الضوء، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ وحيدةٍ، كشجرةٍ لبلادٍ وحيدةٍ في صحراء، في أرضٍ خرابٍ، في مقبرة، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ في لحظةِ زلزال، كشجرةٍ ملتهبةٍ فوقَ بركان، كشجرةٍ ثكلى، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ، كأمٍّ تشهدُ أمامَ مكتبة، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ، كشجرةٍ خضراءَ يتيمةٍ في الباديةـ في الربع الخالي، في ثلوجِ القطبِ الشماليّ، في ثلوجِ القطبِ الجنوبيّ، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ، كشروشٍ لشجرةٍ في الصخر، على شفا الصخر، في نسغِهِ، في بيتِ رحمِهِ، في لبِّ اللبّ، في ينبوعِهِ الصلدِ، في الطبقةِ من الصخرِ غيرِ القابلةِ للتفكّك والتمرّغِ والإندثار، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ، كشروشٍ لشجرةٍ في الأرض، في أفكارِ الأرض، في افتراضاتِها، في احتمالاتِها، في أشواقِها غيرِ القابلةِ للتحقّق، في استحالاتِها المستحيلةِ وغيرِ المستحيلة، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ لثمرةٍ جريحةٍ في شجرة، كشجرةٍ لثمرةٍ قتيلةٍ تتهاوى من شجرة، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ، كشجرةٍ لامرأةٍ، كشجرةٍ لعروسٍ، كالفلسفة، كالحكمة، كالمنطق، كالعقل، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ، كالشعر، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ، كعصفورٍ صامتٍ على غصنٍ لشجرة، كسنديانةٍ في لحظةِ ذهولٍ، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ تقفُ بعريِها النبويِّ المأسويّ، في غابةِ قتل، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ منذورةٍ لغابة، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ تستفيقُ، كشجرةٍ تستفيقُ لتصيرَ غابةً، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ لغابةٍ، كشجرةٍ لغابةٍ ترفضُ أنْ تكونَ قتيلةً، كشجرةٍ لغابةٍ ترفضُ أنْ تكونَ قاتلةً، كشجرةٍ لغابةٍ ترفض أن تكون غابةَ قتل، كغابةِ حرّيّة، هي الحرّيّة.

كشجرةٍ لبلادٍ في عزِّ الليلِ الوجوديِّ البهيم، هي الحرّيّة.

*

وبعد، ماذا بعد؟!

كشجرةٍ تُنجبُ. كشجرةٍ تُنجبُ، هي الحرّيّة.

وكالحرّيّة هي الحرّيّة.







