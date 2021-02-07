أيمن رضا: اللبنانيون يسرقون الشعب السوري ولولانا لما نجح نجومهم

تصريحات صادمة قالها الممثل السوري أيمن رضا عن الشعب اللبناني عامةً وعن الممثلين والدراما اللبنانية خاصة، مشيراً إلى أن شهرة الممثل اللبناني هي بفضل الدراما السورية.

وقال رضا:”لما ننزل على بيروت عم يسرقونا، عم يتعاملوا معنا بطريقة مو منيحة، بشكل سيء، حتى بالأسعار وينظرون إلينا نظرة فوقية، مع إنو بالنسبة إلنا كل مصرياتهم التي في البنوك هي من سوريا”.









وفي مقابلة له على منصة “بوديوم” مع الإعلامي السوري باسل محرز أضاف رضا: “ثلاثة أرباع اللبنانيين هم سوريين، ولما ينزلوا لبنانيين لعنا عالشام بقشوا كل شي من الأسواق”.