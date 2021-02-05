#سليم_عساف: #نجوى_كرم خلقت خصوصية معيّنة لا تشبه أحد غيرها… من حاول تقليدها فشل

تحدث الفنان اللبناني سليم عساف عن علاقته المهنية بالفنانة اللبنانية نجوى كرم التي تعاون معها في أربع أغنيات، بالإضافة إلى كواليس جمعها له بكل من الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات والموزع الموسيقي المصري الراحل طارق عاكف.

وقال عساف أن أول تعاون بينه وبين كرم كان بأغنية “نوّر إيامي”، ولاحقاً أغينات “يا بيي”، “بالروح بالدم” و”لو بس تعرف”.









وأضاف أن كرم تعمل على الأغنية بدايةً من الكلمة التي هي المحرّك الأساسي لها والدخول إلى قلبها ومن ثمّ اللحن الذي له خصوصية، مشيراً إلى أن كرم خلقت خصوصية معيّنة في اللحن لا تشبه أحد غيرها، وعندما حاول البعض تقليدها فشلوا.

أما بالنسبة للقائه ببركات وعاكف، قال عساف خلال حوار له مع الزميل سعيد حريري عبر شاشة “سكاي نيوز عربية”، أن إشادة كبيرة وجسلة جميلة جداً حصلت مع بركات، مؤكداً أنه كان أمراً عظيماً له خصوصاً انه كان في بداياته الفنية.

وبالنسبة للقائه مع عاكف، فكان عبر الهاتف، إذ جمعتهم كرم من أجل الحديث عن توزيعه أغنية “نوّر إيامي”، مؤكداً هنا على صفات نجوى كرم الجميلة في جمع الفنانين مع بعضهم.

وتابع أن هذا كان أول لقاء له مع عاكف، وتفاجأ بأنه متابع لأعماله، خصوصاً أنه بمصر وهو كان مازال في بداياته حينها.