#نجوى_كرم لـ #نوال_الزغبي عن جديدها: “متل العادة مكلّلة بالنجاح”!

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم رسالة تهنئة إلى النجمة الذهبية نوال الزغبي التي طرحت أغنيتها الجديدة “عقلي وقف”.

وكتبت عبر حسابها في تويتر قائلة: “متل العادة بدّك تكوني مكلّلة بالنجاح، لأنو ربّنا خلقك نجمة وبتظلّي”.









من جهتها ردّت نوال على تهنئة شمس الأغنية لها معبّرةً عن المحبة الكبيرة التي تكنّها لها، حيث قالت: “أدِّيه بحبّك أنا!! أوف كتيررررر” وأضافت: “شكرا يا صديقتي المحِبّة”.

جديرٌ بالذكر أن فيديو كليب “معذور قلبي” لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حصد أكثر من 3 مليون مشاهدة على قناة روتانا على اليوتيوب، وكانت قد صورته في بيروت تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

أما النجمة الذهبية نوال الزغبي فقد صورت أغنيتها الأخيرة “عقلي وقف” تحت إدارة المخرج فادي حداد، وبدأت تحصد إقبالاً لافتاً من المشاهدات على قناة روتانا على اليوتيوب.