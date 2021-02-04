منصات التواصل الاجتماعي تصيب قيادات السلطة الفلسطينية بالقلق

خاص – بيروت أوبزرفر

تشعر قادة السلطة الفلسطينية بالقلق وعدم الارتياح من الحملات العدوانية التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضد السلطةالفلسطينية.









وفي تصريحات نقلها التليفزيون البريطاني قالت مصادر مسؤولة بالسلطة الفلسطينية إنه الواضح أن من يدشن هذه التغريدات هم مننشطاء الحركة في قطاع غزة ، وبحسب مسؤولين في جهاز الأمن الوقائي ، ازداد عدد المنشورات أو التغريدات التي تنتقد السلطة خاصةمع اقتراب موعد اجتماع الأقسام في القاهرة.

وقال مصدر مسؤول للصحيفة إن مثل هذا السلوك من حماس معروف ، واستراتيجية مماثلة تم تنفيذها قبل اجتماعات مهمة بين حركتي فتحوحماس ، ولهذا تستخدم وكالات الأنباء الداعمة لها مثل صحيفة الرسالة نت ، وموقع شهاب الالكتروني ومنصاته ، ووكالة صفا الإخباريةللانباء أيضا ، بالإضافة إلى صحيفة الأخبار اللبنانية الداعمة للحزب.

يذكر أن القيادي في الحركة خليل الحية أعرب مؤخرا في لقاء له مع وسائل إعلام عربية وعالمية ضرورة أن تعبر حماس عن صوتها وآرائها فيبرامجها الإخبارية ولآذان الجمهور الفلسطيني من ناحية أخرى فإن السلطة الفلسطينية ترى أن مثل هذه الأساليب والسلوكيات قد تؤثرسلباً على اقتراب المفاوضات في القاهرة.