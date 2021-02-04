معوض: اغتيال #لقمان_سليم يحمل كل عناصر الجريمة السياسية المنظمة

غرّد النائب المستقيل ميشال معوض عبر”تويتر” قائلاً: “اغتيال لقمان سليم يحمل كل عناصر الجريمة السياسية المنظمة ويعيدنا إلى مسلسل الاغتيالات التي عشناها في لبنان وعجزت الأجهزة الأمنية أن تكشف حقيقتها فتأكدنا من وراءها. لن ينجح أحد في ترهيب اللبنانيين ووقف مسيرة التغيير مهما ارتكب من جرائم”.
وأضاف: “ما حصل يؤكد أن المطلوب توحيد جميع القوى السياسية والمدنية من أجل خوض معركة بناء دولة السيادة والحريات والقانون ليبقى لبنان. نعزي عائلة الشهيد ونعزي أنفسنا وجميع اللبنانيين وعهدنا ألا نسمح بخطف إرادة شعبنا وحقه بالحرية والحياة مهما بلغت التضحيات”.