بعد إغتيال الناشط #لقمان_سليم… جواد حسن نصرالله يغرّد: بلا أسف!!.. ثم يحذف التغريدة

غرد جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر حسابه على تويتر قائلاً: خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب. وأرفق تغريدته بوسم “#بلا_أسف”.

وجاءت تغريدته بعد خبر مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم والعثور على جثته في منطقة العدوسية – الزهراني.









وبعد التعليقات، نفى نصرالله بتغريدة أخرى أن تكون تغريدته تتعلق بالحادث، قائلاً: “مهلاً يا ٣ مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي”، ليعود لاحقا ويمسح التغريدة المشار إليها، ويوضح: “مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور”.