الخميني_العظيم عملية تزييف ممنهجة للوعي العربي على مواقع التواصل الاجتماعي

سلطت هاشتاغات على غرار #الخميني_العظيم و#الإمام_الخميني و#وعاد_الإمام الضوء على الدعاية الإيرانية الموجهة للعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ركزت هذه المرة على إعادة بث الروح في “الخميني الرمز”، باعتباره “قيمة قادرة على التجميع والتأثير”.

وتسعى إيران من خلال ذلك إلى مزيد إحكام السيطرة على حركة الجماهير في عدة دول عربية وتطويعها. وانتشر بصفة أقل هاشتاغ #الثورة_الإسلامية. وتقضي الخطة الجديدة بتسويق الخميني كرمز جامع، خاصة بعد “المصاب الجلل” الذي لحق بإيران على إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.









وتطول القائمة الإيرانية في صناعة الرموز التي فقدت هالتها مؤخرا على مواقع التواصل، أو في ساحات التظاهر، على غرار الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انبرت أبواق الدعاية تمجد صفات “مفجر الثورة” وقدراته، لإضفاء هالة قدسية على الخميني “البشري” وتحويله إلى “بطل جديد في المخيال الشعبي العربي”. وأثنى المغردون على “الثورة الإسلامية التي سرها في مفجر ثورتها الإمام الخميني العظيم”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الخميني تحت شعار “انشروا سيرة الإمام الخميني العظيم ولا تبخلوا”. وحفل تويتر بمقولات للخميني التي لا يعرف مدى صحتها. وشكا مغردون “الشوق الذي أرهقهم لرؤيته”. وكتب مغرد في هذا السياق: