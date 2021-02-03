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جيزيل خوري تغمز من قناة عون: من ١٩٨٩ لـ ٢٠٢١ ما تعلم شي.. سننتظر كيف سيخرج في المرة الثانية من بعبدا؟

February 3, 2021

كتبت الاعلامية جيزيل خوري عبر حسابها على “تويتر”: “من ١٩٨٩ لـ ٢٠٢١ ما تعلم شي. ‏

جيلنا دفع ثمن مغامراته السياسية واليوم جيل ولادنا عم بيدفع ثمن مغامرات صهره السياسية. .. ‏كان مع صدام حسين وصهره مع حزب خامنئي . ‏




يبقى السؤال: عرفنا كيف خرج في المرة الاولى من بعبدا وسننتظر كيف سيخرج في المرة ‏الثانية من بعبدا”.‏

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