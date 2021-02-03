بلا سبب إلا الفساد: البنزين بـ50 ألف ليرة قريباً

منذ 12 أسبوعاً تستمر أسعار المحروقات في لبنان بالارتفاع بشكل متواصل. فقد سجّل سعر صفيحة البنزين على وجه التحديد من تاريخ 11 تشرين الثاني 2020 وحتى اليوم 3 شباط 2021 ارتفاعاً تراكمياً بلغ أكثر من 6000 ليرة. أي أن صفيحة البنزين ارتفعت بنسبة 25 في المئة منذ تشرين الثاني حتى اليوم، ومن المتوقع أن تستمر بالارتفاع إلى مستويات مُقلقة في المرحلة المقبلة، فهل تتناسب نسب ارتفاع أسعار المحروقات محلياً مع ارتفاع سعر النفط عالمياً؟

مسار النفط عالمياً

بعيداً عن ترويج السلطات الرسمية و”كارتيل” شركات استيراد المحروقات و”أذنابها”، من فادي بوشقرا المتحدث باسم موزعي المحروقات، إلى غيره من المستفيدين من ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان، وتصويرهم على أن الأمر أكثر من طبيعي، كون تسعير المحروقات في لبنان يتم بالتوازي مع أسعار النفط عالمياً، ثمة أرقام لمسار تطور أسعار النفط في العالم من جهة وتطور مسار أسعار المحروقات في لبنان من جهة أخرى، تؤكد عدم ارتباط رفع أسعار المحروقات بأسعار النفط، سوى في خيال المروّجين. وتُثبت أيضاً أن رفع أسعار المحروقات محلياً لا يخضع لأي آلية علمية. بل يتم اعتباطياً بالتواطؤ بين تجار المحروقات بكافة فئاتهم وزُمرهم وبين وزارة الطاقة المتخاذلة عن القيام بدورها، وإلا لما عمدت وزارة الطاقة على مدار سنوات على إخفاء آلية تحديدها جدول تركيب أسعار المحروقات، وما كانت لتمتنع عن نشره كلما دعت الحاجة.









غش في تسعير البنزين

في مقارنة بسيطة بين تطور أسعار البنزين (على سبيل المثال) محلياً والنفط عالمياً يتبيّن وبوضوح السرقة الواضحة لجيوب المواطنين، فمنذ تاريخ 11 تشرين الثاني وحتى اليوم ارتفع سعر صفيحة البنزين من 24 ألف ليرة إلى 30 ألفاً و100 ليرة. أي بارتفاع بلغ 6100 ليرة تحديداً، في المقابل ارتفع سعر برميل النفط عالمياً من التاريخ نفسه وحتى اليوم، من نحو 47 دولار إلى قرابة 58 دولاراً حالياً، وبذلك قد تُبرّر زيادة سعر البنزين بارتفاع سعر النفط، علماً أن الإرتفاع المحلي غير متناسب مع الارتفاع العالمي.