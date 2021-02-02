بينها لبنان… السعودية تعلّق السماح بدخول القادمين من ٢٠ دولة اعتباراً من غد مع استثناءات قليلة

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية #السعودية، أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2021 في شأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة #كورونا، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة، الوزارة اتّخذت قرار تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والديبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، موقتاً، للقادمين من 20 دولة، اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2021.

وأشارت وكالة الانباء السعودية (واس) إلى أنّ الدول التي حظرت السعودية دخول رعاياها إليها هي: لبنان، الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، الاتحاد السويسري، فرنسا، مصر، الهند، واليابان.









وأضافت “واس” أنّ ذلك يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة. ويكون دخول المواطنين والديبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.