حسين عبدالحسين عن الازمة المعيشية: كيف نتخيل مثلا أن يُصبح تناول فطائر الزعتر نوعا من الترف؟!

قال الكاتب اللبناني حسين عبدالحسين “إذا كان يمكن وصف لبنان بسفينة تيتانيك تغرق وسط إنكار السياسيين، فإن الأسوأ من ذلك أن فطائر الزعتر لم تعد مُتوفرة إلا بالخبز غير المدعوم”.

وكتب عبدالحسين، الزميل السابق في معهد “تشاتام هاوس” بلندن في مقال بموقع “سنديكيشن بيورو” للرأي، عن تحول وجبة الغداء الأساسية إلى ترف يزيد الأزمة اللبنانية وطأة “أن المخبوزات ومن بينها فطائر المنقوشة البسيطة التي يتناولها العمال وموظفو المكاتب على حد سواء، صارت تُصنَع بالدقيق غير المدعوم، وبالتالي صارت المنقوشة طعاما باذخ التكلفة”.









وتساءل “كيف يمكن أن تتخيل مثلًا أن يُصبح تناول شريحة بيتزا نوعا من الترف؟”، مضيفا “هذا التطور يُشير إلى عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني”.