توتر العلاقة بين بهاء الحريري وبيار الضاهر بعد تقرير “مفبرك” اتهمه وريفي بأعمال العنف في طرابلس.. وجيري ماهر ينفي

تسبب تقرير أعدته الاعلامية لارا الهاشم في نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال lbci، بحصول إشكال في العلاقة بين رجل الأعمال بهاء الحريري وبيار الضاهر.

فقد أورد التقرير اتهاماً للحريري واللواء أشرف ريفي بالوقوف وراء أحداث طرابلس، وذلك بإيعاز من المسؤولة في lbci ل.ز “العونية الهوى” التي تلقت أمراً مباشراً من النائب جبران باسيل، ولم يعرف اذا ما كان الضاهر اطلع مسبقاً على التقرير قبل بثه.









وكان سبق لصحيفة الأخبار أن نشرت قبل يومين اتهاماً للحريري وريفي في احداث طرابلس، ما فُسر على أن مصدر الاتهام الذي عممه اعلام التيار الوطني الحر هو حزب الله.

جيري ماهر ينفي

ولاحقاً نفى المستشار الاعلامي لبهاء الحريري أي خلاف مع الضاهر وقناة LBCI، وقال: إلى من يهمه الأمر.. التعاون مع LBCI مستمر، إستمروا بمتابعة برامجنا عبر شاشتها ومنصتنا الإلكترونية وصفحة بيروت سيتي.

إلى من يهمه الأمر.. التعاون مع LBCI مستمر، إستمروا بمتابعة برامجنا عبر شاشتها ومنصتنا الإلكترونية وصفحة بيروت سيتي. إقتضى التوضيح 😉 Posted by Jerry Maher on Monday, February 1, 2021

ريفي يرفع دعوى قضائية

وكان ريفي أشار في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه تقدّم بواسطة وكيلَي المحاميين سليمة أديب وهاني المرعبي، بشكوى للنيابة العامة الإستئنافية في الشمال بصفة الإدعاء الشخصي ضد الـ LBCI والمراسلة لارا الهاشم ومن يظهره التحقيق بإساءة وتشهير وقدح وذم بعد بث تقرير نسبَت فيه لمصادر أمنية أن مجموعات قريبة مني مسؤولة عن أعمال ​العنف​ بطرابلس.