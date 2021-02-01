“من سيقتل بايدن: نصر الله أم الحوثي؟”.. نبوءة جديدة لضاحي خلفان تثير جدلا

أثار نائب مدير شرطة دبي، ضاحي خلفان، جدلا كبيرا على موقع توتير؛ بسبب “نبوءة جديدة” أشار فيها إلى احتمال لجوء الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن إلى “تصفية” الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله وزعيم جماعة “أنصار الله” في اليمن، عبد الملك الحوثي.

وفي استبيان نشره على صفحته في موقع تويتر، كتب خلفان: “رؤساء أمريكا في العصر الحديث يشنون حروبا أو يقتلون زعامات سياسية أو إرهابية. بوش الابن قتل صدام، وباراك (أوباما) قتل القذافي وأسامة بن لادن، وترامب قتل البغدادي وسليماني. جو بايدن سيقتل من (حسن نصر الله أم عبد الملك الحوثي أم الاثنين معا؟)”.







