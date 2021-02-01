هل تساءلت لماذا علم بلجيكا هو نفسه علم ألمانيا بالمقلوب؟ إليك تاريخ أبرز ألوان أعلام أوروبا

الأحمر والأزرق والأبيض لفرنسا وهولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا. أما الأصفر والأحمر والأسود فلألمانيا وبلجيكا، وإذا أبعدنا الأسود وأضفنا قليلاً من الأبيض والأزرق مع الأصفر والأحمر فهي الألوان الأقدس في إسبانيا، هذه ليست “ألوان الطيف”، ولا أريد إثارة حيرتك أيضاً، إنها ألوان أعلام أوروبا، لكن هل تعرف كيف اختيرت ورُسمت بهذا الشكل والترتيب الذي نحفظه؟ تعالَ لنعرف كيف اعتُمدت أبرز أعلام دول أوروبا.

ماذا تعني ألوان أعلام أوروبا؟

1- ألمانيا









ألوان العلم: الأسود والأحمر والأصفر

تاريخ اختيار العلم: 1919، لكنه استُبدل خلال الحكم النازي

القصة وراء اختيار العلم

شهدت الألوان الثلاثة للعلم الألماني الحالي تطوراً ملحوظاً مع الأحداث التاريخية. ففي منتصف القرن التاسع عشر كانت هذه الألوان ترمز إلى الجهود المبذولة لتوحيد الدول الألمانية، واعتُمد العلم لأول مرة كعلم وطني لألمانيا الحديثة في عام 1919، خلال جمهورية فايمار التي دامت فقط حتى عام 1933.

عندما تولى هتلر السلطة في عام 1933، تم إلغاؤها واستبدالها بالصليب المعقوف النازي، وبعد فترة وجيزة من الهزيمة في الحرب العالمية الثانية أُعيد اعتماد الألوان الثلاثة في علم ألمانيا الحديثة. اختلف علم ألمانيا الشرقية قليلاً برمز الشيوعية في وسطه. ومع ذلك تم سحبه بعد توحيد ألمانيا الشرقية والغربية، وأصبح هذا العلم يعرف بعلم جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2- فرنسا

ألوان العلم: الأحمر والأزرق والأبيض

تاريخ اختيار العلم: 1789

القصة وراء اختيار العلم

أصبحت الألوان الثلاثة التقليدية الفرنسية ذات اللون الأحمر والأزرق والأبيض رمزاً للحرية خلال الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر. كانت هذه الألوان تزين الحليات الدائرية للثوار، وحملت أعلام بهذه الألوان الثلاثة في عام 1789 أثناء غزو الباستيل، عندما تم إطلاق سراح السجناء السياسيين الذين احتجزهم النظام القديم، ويعتبر هذا اليوم بداية الثورة الفرنسية، لذلك بقيت الألوان الثلاثة في أذهان الفرنسيين المرتبطة بإنشاء جمهورية فرنسية حديثة.

3- إيطاليا

ألوان العلم: الأحمر والأخضر والأبيض

تاريخ اختيار العلم: استخدم عام 1796 واعتمد عام 1946

القصة وراء اختيار العلم

العلم الوطني الإيطالي مستوحى من العلم الفرنسي، الذي تم إحضاره من هناك عام 1796 عندما هاجم نابليون إيطاليا. يختلف عن العلم الفرنسي فقط من خلال الشريط الأيسر الذي يحتوي على اللون الأخضر وليس الأزرق، هناك عدة نظريات تشرح اللون الأخضر.

يُعتقد أن نابليون اختار اللون الأخضر كتذكير بجزيرة كورسيكا الخضراء، بينما يعتقد آخرون أنه يشير إلى منطقة لومباردي، إذ كانت إيطاليا مجزأة للغاية وغير مستقرة، حتى أواخر القرن التاسع عشر، وانعكس ذلك أيضاً في التغييرات المتكررة في تصميم العلم، وفق الموقع المتخصص بتاريخ أعلام دول العالم Flagpedia.

4- إسبانيا

ألوان العلم: الأحمر والأصفر وقليل من الأبيض والأزرق والوردي والأخضر

تاريخ اختيار العلم: 1978

القصة وراء اختيار العلم

تم تغيير تصميم العلم الإسباني عدة مرات، لاسيما في أوقات السياسة التوسعية الإسبانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، ومع ذلك ظلت الألوان الحمراء والصفراء دون تغيير.

حالياً، يحتوي العلم على ثلاثة خطوط أفقية، حيث يكون الجزء العلوي والسفلي باللون الأحمر والشريط الأوسط الأوسع أصفر، وفي الجزء العلوي الأيسر يوجد شعار النبالة الوطني، وحولها رموز لحقول قشتالة وليون وأراغون ونافار وجرينادا، ترمز أعمدة هرقل الموجودة على جانبي شعار النبالة إلى جبل طارق وسبتة.

تم استخدام نقش “Plus Ultra” على شريط أحمر ملفوف حول الأعمدة منذ اكتشاف أمريكا، ويشير إلى أنه على عكس الاعتقاد الأصلي، هناك المزيد من الأراضي في الاتجاه الغربي من جبل طارق.

5- بولندا

ألوان العلم: الأبيض والأحمر

تاريخ اختيار العلم: 1919

القصة وراء اختيار العلم

يتكون العلم البولندي من خطين عريضين بشكل متساوٍ، أحدهما أحمر في الأسفل والآخر أبيض في الأعلى. الألوان مشتقة من الشعار البولندي، وهو نسر أبيض على خلفية حمراء. يعود تاريخ هذا الشعار إلى العصور الوسطى، وعلى الرغم من إزالة النسر من العلم، أصبح اللون الأبيض والأحمر اللونين التقليديين للبولنديين.

6- رومانيا

ألوان العلم: الأحمر والأصفر والأزرق

تاريخ اختيار العلم: 1834

القصة وراء اختيار العلم

يتكون العلم الروماني من ثلاثة ألوان من خطوط عمودية، وهي زرقاء داكنة، وصفراء، وحمراء. ظهرت هذه الألوان في عام 1834 لأول مرة. العلم مشابه جداً لعلم تشاد، مع اختلاف بسيط هو أن شريط تشاد الأزرق أغمق.

خلال فترات تاريخية عديدة، كان هناك شعار نبالة وطني في وسط العلم. ولأن رومانيا وقعت لفترة طويلة تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي، بينها فترة حكم تشاوشيسكو، فضّل الناس إزالة شعار النبالة بعد إعدامه في عام 1989، بسبب أن النظام كان استبدادياً.

7- هولندا

ألوان العلم: الأحمر والأبيض والأزرق

تاريخ اختيار العلم: 1949

القصة وراء اختيار العلم

يعرف العلم الهولندي باسم “علم الأمير”. ظهرت السجلات الخاصة بعلم الأمير ويليام أوف أورانج بالفعل عام 1572، عندما قاد المقاومة ضد الهيمنة الإسبانية، لكن العلم كان في الأصل برتقالياً وأبيض وأزرق.

في وقت لاحق، تم استبدال الشريط البرتقالي بخط أحمر، بحيث يكون مرئياً بشكل أفضل في البحار. الألوان الثلاثة الهولندية هي أقدم علم وطني ثلاثي الألوان، وقد كانت مصدر إلهام للونين الفرنسي والروسي. نظراً لأن العلم الروسي أثر لاحقاً على العديد من الأعلام لمستعمراته، فقد أثرت الألوان الثلاثة الهولندية بشكل غير مباشر على هذه الأعلام أيضاً.

8- علم بلجيكا

ألوان العلم: الأحمر والأصفر والأسود

تاريخ اختيار العلم: 1831

القصة وراء اختيار العلم

تم اختيار العلم البلجيكي، المستوحى من الألوان الثلاثة الفرنسية، في عام 1831، وذلك بعد وقت قصير من حصولها على الاستقلال عن هولندا. في الأصل، كانت الخطوط أفقية، لكن البلجيكيين مالوا في النهاية إلى النسخة ذات الخطوط العمودية لكي تختلف عن العلم الهولندي.

تعتبر الألوان الأسود والأصفر والأحمر من سمات مقاطعة برابانت، حيث ارتدى متمردو برابانت هذه الألوان خلال الانتفاضة ضد النمسا في أواخر القرن الثامن عشر. ثم ظهرت الألوان الثلاثة ثانيةً خلال الانتفاضة ضد ويليام الأول من هولندا، وفي هذه المرة على عكس سابقتها، كانت الانتفاضة ناجحة، ولهذا السبب يستحضر العلم النضال من أجل الاستقلال والحرية.

9- علم اليونان

ألوان العلم: الأزرق والأبيض

تاريخ اختيار العلم: 1822

القصة وراء اختيار العلم

عُرف العلم اليوناني الأزرق ذو الصليب الأبيض (كان الصليب في المنتصف) خلال الانتفاضة ضد حكم الدولة العثمانية في عام 1821، وفي العام التالي تم اعتماده بشكله الحالي، حيث تم نقل الصليب إلى الجزء العلوي الأيسر من العلم وأضيفت خطوط بيضاء وزرقاء.

تشير التسعة خطوط لتسعة مقاطع لشعار ثوري “Eleftheria i Thanatos” (“الحرية أو الموت”). يرمز اللون الأزرق إلى البحر، وقد تم تغيير درجة اللون الأزرق عدة مرات، ومع ذلك يمكن تسمية العلم باليوناني “Galanolefci” (أي الأزرق والأبيض).

10- علم التشيك

ألوان العلم: الأحمر والأبيض

تاريخ اختيار العلم: 1920

القصة وراء اختيار العلم

يتكون علم جمهورية التشيك من خطين عريضين بشكل متساوٍ، حيث يكون الجزء السفلي أحمر والجزء العلوي أبيض، وبين الخطوط الموجودة في الجزء الأيسر من العلم يوجد إسفين أزرق، ويرمز العلم إلى الوحدة الوطنية، بعد ما مر به تاريخ التشيك من مراحل تاريخية مختلفة.

11- علم السويد

ألوان العلم: الأزرق والأصفر

تاريخ اختيار العلم: 1906

القصة وراء اختيار العلم

كان العلم السويدي مستوحى على الأرجح من العلم الدنماركي، إذ يصل الصليب الأصفر على خلفية زرقاء إلى حواف العلم وذراعه الأقصر يقع بالقرب من الجانب الأيسر من العلم.

ربما نشأ اللون الأصفر والأزرق المميز في القرن الرابع عشر، عندما تم إنشاء شعار النبالة السويدي بثلاثة تيجان ذهبية على خلفية زرقاء. تم استخدام العلم منذ عام 1521، ومع ذلك لم يتم اعتماد العلم بشكله الحالي حتى عام 1906.

12- علم البرتغال

ألوان العلم: الأخضر والأحمر والأصفر والأزرق

تاريخ اختيار العلم: 1911

القصة وراء اختيار العلم

يتكون العلم البرتغالي من شريط أخضر وأحمر وشعار النبالة الوطني. يرمز اللون الأحمر إلى الدماء التي أريقت خلال الثورة البرتغالية عام 1910 واللون الأخضر يرمز إلى الأمل. يُزعم أن خمسة شعارات زرقاء على حقل أبيض تذكير بخمسة ملوك مغاربيين، حاربهم أول ملك برتغالي هو أفونسو هنريكس، بينما يشير موقعها المتقاطع إلى الصليب المسيحي، أما القلاع السبع على الشعار الأحمر الأكبر فترمز إلى القلاع السبع التي غزاها أفونسو.

13- علم المجر

ألوان العلم: الأحمر والأبيض والأخضر

تاريخ اختيار العلم: 1848

القصة وراء اختيار العلم

عندما اندلعت الانتفاضة ضد الهيمنة النمساوية اقتبست المجر بعض ألوانها من الألوان الفرنسية، والتي مثلت الحرية بالنسبة لهم. ومع ذلك يمكن العثور على أصل العلم في أوقات سابقة، إذ تم اعتماد العلم الأحمر بالفعل كمعيار للقائد Arpad في القرن التاسع، ومع وصول المسيحية تمت إضافة صليب على خلفية بيضاء، وقد كان الشريط الأخضر على العلم منذ القرن السادس عشر.

14- المملكة المتحدة

ألوان العلم: الأزرق والأبيض والأحمر

تاريخ اختيار العلم: 1801

القصة وراء اختيار العلم

تم استخدام علم المملكة المتحدة منذ عام 1603 عندما أصبح الملك الاسكتلندي جيمس السادس ملك إنجلترا. تعبر رمزية العلم عن الارتباط بين إنجلترا واسكتلندا وويلز. الرمز الرئيسي هو الصليب الأحمر للقديس جورج، الذي يعتبر راعي إنجلترا، وأحيط الصليب بصليب أبيض أوسع تم وضعه على خلفية زرقاء.

الصليب الأبيض المائل القديس أندرو، راعي اسكتلندا، وبانضمام أيرلندا للمملكة المتحدة أضيف صليب قطري أحمر، وهو رمز الراعي الأيرلندي القديس باتريك، وأصبح هذا الشكل المعتمد من العام 1801 وحتى الآن.

15- سويسرا

ألوان العلم: الأحمر والأبيض

تاريخ اختيار العلم: 1889

القصة وراء اختيار العلم

تعود جذور العلم السويسري المربع مع الصليب الأبيض التقليدي المتساوي الساقين على خلفية حمراء إلى العصور الوسطى، حيث كانت سويسرا في ذلك الوقت جزءاً من الإمبراطورية الرومانية، وبالتالي يرمز الصليب إلى المسيحية، بينما يشير اللون الأحمر إلى دماء القتلى في الحروب. ففي القرن الثالث عشر، انضمت عدة وحدات إدارية سويسرية معاً، ثم نجحت في الحصول على الاستقلال عن الإمبراطورية الرومانية.