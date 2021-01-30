العاهل الأردني يكشف عن أعراض خفيفة بعد تلقيه لقاح كورونا

كشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، أنه شعر ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد الملك عبد الله، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية، أنه تلقى لقاح كورونا التزاما بالتعليمات والتوصيات الصحية لجميع المواطنين، مشيرا إلى أنه حرص على تلقي اللقاح أمام عدسة الكاميرا، ليدرك الجميع أن العملية سهلة وآمنة.









وقال إنه أحس ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح، ولكن الفائدة أعظم بكثير، خاصة مقارنة بخطر الإصابة، لا سمح الله.

وأضاف الملك، أنه “بتلقي المزيد من الأردنيين للقاح، سنتمكن، بعون الله، من البدء بالتعافي والعمل لتعود الحياة إلى طبيعتها”.

وشدد على أن “المعركة مع فيروس كورونا لم تنته بعد، وواجبنا جميعا الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وغير ذلك من إجراءات السلامة العامة. بالتزامنا جميعا، سنتمكن من تجاوز هذه الجائحة بشكل أسرع”.