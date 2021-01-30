“الريجي” تعتمد اجراء غير مسبوق للجم ارتفاع اسعار المنتجات التبغية

أصدرت إدارة حصر التبع والتنباك اللبنانية “الريجي” بياناً جاء فيه: “نظراً لعدم تجاوب بعض رؤساء البيع لمناشدات ادارة الحصر المتكررة بوجوب التقيد بالأسعار الرسمية المحددة من قبلها، بالرغم من تأكدها من وجود كمية كبيرة من المواد التبغية المخزنة في مستودعاتهم، قررت ادارة الحصر تزويد محال البيع بالمفرق (السوبرماركت) كافة المنتجات التبغية كونها مستثناة من قرار الاقفال الكامل باعتماد خدمة التوصيل Delivery ، بعد تعهدها التقيد ببيع هذه المنتجات للعموم بالأسعار المحددة من قبل الادارة”.

واضاف البيان أن “اتفاقاً تم مع نقيب أصحاب السوبرماركت السيد نبيل فهد على الآلية التي تضمن تنفيذ هذا التدبير الذي من شأنه لجم ارتفاع الاسعار غير المبرر وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل المستهلك”.









ويمكن الاطلاع على الاسعار الرسمية المحددة من قبل الادارة عبر زيارة موقعها الالكتروني:

www.rltt.com.lb