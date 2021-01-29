بالفيديو: ديما جمالي تنفق من أموال الشعب اللبناني في الإمارات ومطالبات بطردها من البرلمان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنائب ديما جمالي في أحد المطاعم الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقيم وتعمل بمنصب عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، وذلك على الرغم من أنها نائب منتخب في البرلمان اللبناني في تيار المستقبل وتستلم راتب شهري من أموال الشعب اللبناني دون أن تؤدي أي عمل برلماني!

وطالب ناشطون السلطات اللبنانية وعلى رأسها المجلس النيابي بوقف راتب جمالي أو طردها من البرلمان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تقتضي اتباع سياسة التقشف.









يذكر أن جمالي ترأس لجنة التنمية المستدامة، وتعمل في ثلاث لجان نيابية أساسية، فهي عضو في لجنة المال والموازنة، وعضو في لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، وعضو في لجنة تكنولوجيا المعلومات، ولكنها لا تحضر!