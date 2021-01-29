عباس إبراهيم: اقتراب إطلاق لبنانيين موقوفين في الإمارات

كشف مدير عام الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، في لقاء مع “الحرة” اليوم الجمعة، أن قضية بعض اللبنانيين الموقوفين في دولة الإمارات ستشهد انفراجة “خلال الساعات القادمة”.

وأكد إبراهيم، في مقابلة مع برنامج “المشهد اللبناني”، وجود موقوفين في الإمارات، مشيرا إلى أنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين منذ زهاء سنتين “لحلحلت هذه الملفات”.









وأضاف المسؤول الأمني، في اللقاء الذي سجل الجمعة وسيبث كاملا يوم الاثنين المقبل، “لن أتكلم ما هي هذه الملفات، لأننا لم نصل إلى الخواتيم..”.

بيد أن إبراهيم أكد أن السلطات اللبنانية موعودة من قبل نظيرتها الإماراتية “بشكل رسمي بأن سيتم إطلاق سراح وإعادة مجموعة كبيرة إلى لبنان خلال الساعات القادمة”.

وردا على سؤال بشأن عدد الموقوفين، قال مدير عام الأمن العام اللبناني إن العدد “وصل إلى 30″، قبل أن يكشف أن “نصفهم سيعود خلال ساعات”.

الحرة