الكشف عن حملة “تجسس عالمية” نفذتها مجموعة قرصنة مرتبطة بحزب الله

قالت شركة متخصصة في الأمن السيبراني إن مجموعنة قرصنة مدعومة من حزب الله اللبناني نفذت حملة “تجسس عالمية” استهدفت معظمها شبكات اتصالات في عدة دول حول العالم.

وذكرت شركة “كلير سكاي” للأمن السيبراني أن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم “Lebanese Cedar” أو “أرز لبناني” تمكنت من اختراق أكثر من 250 خادما في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف الشركة، ومقرها تل أبيب، في تقرير موسع نشر الخميس أن حملة التجسس التي اطلقتها مجموعة “أرز لبناني”، المعروفة بأنها وكيلة لحزب الله، بدأت مطلع 2020، قبل أن يتم اكتشافها من قبل خبراء “كلير سكاي”.

واستهدفت الهجمات السيبرانية التي نفذتها مجموعة القرصنة اللبنانية جمع معلومات استخبارية وسرقة قواعد بيانات تحتوي على معلومات حساسة، وفقا لتقرير الشركة الإسرائيلية.

We have published our new report: “Lebanese Cedar” APT – Global Lebanese Espionage Campaign Leveraging Web Servers and Exploiting Vulnerabilities World-Wide.https://t.co/oH61MHdBSS#Lebanon #LebaneseCedar #VolatileCedar pic.twitter.com/V7so80bRq0

— ClearSky Cyber Security (@ClearskySec) January 28, 2021