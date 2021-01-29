“مُجرمون وجريمة منظمة”… هكذا علّق الحريري على احتجاجات طرابلس!

صدر عن الرئيس المكلّف سعد الحريري بيان أشار فيه الى أن “ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة واحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى “، وأضاف: “الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة واهلها، وقد طعنوها في امنها وكرامتها باسم لقمة العيش . ومن غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من اي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها”.

وتابع البيان “اننا نقف الى جانب أهلنا في طرابلس والشمال، ونتساءل معهم؛ لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجاً على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس اذا تخلف الجيش عن حمايتها؟”.









وختم الحريري بيانه قائلاً: “اذا كان هناك من مخطط لتسلل التطرف الى المدينة، فمن يفتح له الأبواب؟ وكيف للدولة ان تسمح بذلك في مرحلة من اسوأ وأخطر المراحل في تاريخ لبنان، طرابلس لن تسقط في ايدي العابثين، ولها شعب يحميها باذن الله. وللكلام صلة لوضع النقاط على الحروف”.