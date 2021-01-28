الإعتداء على سرايا طرابلس… “ما هو المطلوب أو المقصود”؟

أعلنت قوى الأمن الداخلي على حسابها عبر “تويتر”، أنّه “سقط ثلاث قنابل يدوية حربية إضافية داخل سرايا طرابلس، من دون وقوع إصابات بين العناصر”.
وكتبت: “أمام هذه الإعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب، ما هو المطلوب أو المقصود؟”.
سقط ايضاً منذ بعض الوقت ثلاث قنابل يدوية حربيه اضافيه داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر.
أمام هذه الإعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب ما هو المطلوب أو المقصود؟ pic.twitter.com/JY7iK1uU1Z
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 28, 2021