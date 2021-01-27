لبنان يسعى إلى 6 ملايين جرعة

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني أمس (الثلاثاء)، أن «الدولة تتفاوض للحصول على 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لـ{كورونا» والدفعة الأولى ستضم بين 50 و60 ألف لقاح وسيتم إعطاؤها بالتساوي بين مقدمي الرعاية الصحية ومن يفوق عمرهم الـ75 سنة».

ولفت إلى أن «هناك 340 ألف شخص فوق الـ75 عاماً من مختلف الجنسيات على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على ضرورة «تلقيح 80% من المقيمين كي نصل إلى المناعة المجتمعية والوصول إلى نتيجة فعلية، واللقاح ليس إجبارياً».









وأوضح أن «الخطة هي أن يأتي اللقاح من بلجيكا إلى مطار بيروت ثم إلى مستشفى بيروت الحكومي، ومن ثم للمناطق وحفظه في المستشفيات والمراكز، وكل مركز سيلقح يومياً 500 شخص»، مذكراً بأن «اللقاح سيكون مجانياً من الدولة، وأن الشركات الخاصة التي قد تستورد اللقاح يجب أن تكون تحت مظلة وزارة الصحة العامة».

يأتي ذلك في وقت لا يزال يسجل فيه ارتفاع في نسبة عدد الإصابات مقارنة مع الفحوصات التي تُجرى يومياً، وهو ما دعا مدير مستشفى «رفيق الحريري» الحكومي إلى رفع الصوت مجدداً لافتتاح أقسام «كورونا» في المزيد من المستشفيات، وقال عبر «تويتر»: «في ظل هذه الظروف العصيبة، يتطلب الواجب الأخلاقي من كلّ المستشفيات أن ترفع من قدرتها الاستيعابية قدر الإمكان».

الشرق الأوسط