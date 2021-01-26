ترتيب جوازات السفر 2021: الإمارات تحقق تقدماً ملحوظاً ولبنان من الأضعف

ترتيب جوازات السفر في العالم 2021: إذا كنت تحمل جواز سفر يابانياً فهنيئاً لك، فأنت تحمل أقوى جواز سفر في العالم لعام 2021، أما إن كان جواز سفرك سورياً أو عراقياً فيؤسفنا أن نخبرك أن ترتيب جوازات سفر هذه الدول هو الأدنى عالمياً، إذ أصدر مؤشر Henley Passport Index، الذي يحدد بشكل دوري ترتيب جوازات السفر في العالم تحديثاً لعام 2021، بدا من خلاله تصدُّر جوازي السفر الياباني والسنغافوري في المركزين الأول والثاني، وتراجع طفيف في ترتيب جواز السفر التركي، مقابل تقدم طفيف كذلك في ترتيب جواز السفر الأمريكي والبريطاني والإماراتي.

ترتيب جوازات السفر في العالم 2021

لنبدأ أولاً بترتيب جوازات السفر في العالم العربي:









في عام 2018، صنفت العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين وليبيا والسودان في ذيل قائمة هينلي، إذ يستطيع مواطنو هذه البلدان دخول أقل عدد ممكن من الدول حول العالم من دون تأشيرة، وعلى مدار 4 سنوات لم يتغير وضع هذه الدول؛ إذ لا تزال من أقل دول العالم تصنيفاً فيما يخص قوة جوازات السفر.

فلا يزال السوريون غير قادرين على دخول أكثر من 29 دولة فقط دون تأشيرة تماماً مثل العام الماضي، أما العراقيون فيستطيعون دخول 28 دولة، واليمنيون 33 دولة، أما الليبيون فيدخلون 38 دولة دون حاجة لتأشيرة.

مواطنو لبنان يدخلون 40 دولة دون تأشيرة، والسودان كذلك يدخلون 40 دولة مقابل 37 دولة في العام الماضي، أما مصر والجزائر والأردن فتتيح لمواطنيها دخول (50)، (51)، (51) دولة على التوالي.

أقوى جواز سفر في العالم 2021

أقوى جواز سفر في العالم 2021 هو جواز السفر الياباني.

في عام 2019 تصدّرت كل من اليابان وسنغافورة المرتبة الأولى، إذ إن جواز سفر كل منهما يتيح الدخول إلى 189 دولة دون تأشيرة، منتزعين الصدارة من جواز السفر الألماني الذي كان الأول عالمياً في 2018.

مع حلول 2020 تحسن الوضع في الدولتين، إذ باتت اليابان تمكن مواطنيها من دخول 191 دون تأشيرة، أما سنغافورة التي احتلت المرتبة الثانية ذاك العام فتتيح الدخول إلى 190 دولة، ولا يزال وضع الدولتين على ما هو عليه في 2021.

ويبدو أن آسيا مهيمنة على الوضع في عام 2021، فعند الاطلاع على ترتيب جوازات السفر في العالم، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز في المركز الثالث، وتتعادل مع ألمانيا، التي تحتل نفس المركز أيضاً، حيث يتاح لمواطني كل من الدولتين دخول 189 من دون تأشيرة.

ترتيب جوازات السفر في العالم 2021\shutterstock

أفضل جوازات السفر لعام 2021

الجواز يمكنك من دخول: المرتبة الدولة 191 دولة الأولى اليابان 190 دولة الثانية سنغافورة 189 دولة الثالثة كوريا الجنوبية 189 دولة الثالثة ألمانيا 188 دولة الرابعة إيطاليا 188 دولة الرابعة فنلندا 188 دولة الرابعة إسبانيا 188 دولة الرابعة لوكسمبورغ 187 دولة الخامسة الدنمارك 187 دولة الخامسة النمسا 186 دولة السادسة السويد 186 دولة السادسة فرنسا 186 دولة السادسة البرتغال 186 دولة السادسة هولندا 186 دولة السادسة إيرلندا 185 دولة السابعة سويسرا 185 دولة السابعة الولايات المتحدة الأميركية 185 دولة السابعة المملكة المتحدة 185 دولة السابعة النرويج 185 دولة السابعة بلجيكا 185 دولة السابعة نيوزيلاندا 184 دولة الثامنة اليونان 184 دولة الثامنة مالطا 184 دولة الثامنة جمهورية التشيك 184 دولة الثامنة أستراليا 183 دولة التاسعة كندا 182 دولة العاشرة هنغاريا

أسوأ جوازات السفر لعام 2021

الجواز يمكنك من دخول: المرتبة الدولة 26 دولة 1 أفغانستان 28 دولة 2 العراق 29 دولة 3 سوريا 32 دولة 4 باكستان 33 دولة 5 الصومال 33 دولة 5 اليمن

جواز السفر الإماراتي يتقدم بوضوح والتركي يشهد تراجعاً طفيفاً

عندما نطلع على ترتيب جوازات السفر في العالم 2021 نجد أن وضع جواز السفر التركي قد تراجع تراجعاً طفيفاً قياساً بالعام الماضي بفارق دولة واحدة فقط، إذ يستطيع الأتراك زيارة 110 دول في عام 2021 مقابل 111 دولة في العام الماضي.

وفي حين يتيح جواز السفر الكويتي الدخول إلى 96 دولة، وجواز السفر القطري الدخول إلى 95 دولة، ويتيح جواز السفر البحريني الدخول إلى 83 دولة، لا يتيح جواز السفر السعودي الدخول إلا إلى 79 دولة.

أما جواز السفر الإماراتي فقد حقق تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، فقد تقدمت الإمارات 47 مركزاً خلال السنوات العشر الماضية، ففي حين كان الإماراتيون قادرين على زيارة 167 دولة دون فيزا خلال العام الماضي 2019، تقدمت الإمارات لتحتل المركز الثامن عشر في العام 2020، حيث استطاع مواطنوها دخول 171 دولة دون تأشيرة، وازداد تقدمها في 2021 لتحتل المركز السادس عشر عالمياً ويصبح مواطنوها قادرين على دخول 173 دولة.

ترتيب جوازات السفر في العالم 2021\shutterstock

ما هو مؤشر هينلي؟ هل هناك مؤشرات أخرى؟

هناك عدة مواقع تعطي إحصائيات لترتيب جوازات السفر في العالم، أبرزها ما يسمى بـ”مؤشر هينلي”.

إذ تعتبر قائمة Henley & Partner واحداً من المؤشرات التي تم إنشاؤها لتصنيف جوازات السفر العالمية، وفقاً لعدد الدول التي يستطيع مواطنو كل دولة دخولها.

إذ يستند مؤشر Henley Passport Index إلى البيانات التي تقدمها هيئة النقل الجوي الدولية (IATA)، ويغطي 199 جواز سفر، و227 وجهة سفر، ويتم تحديث القائمة على مدار العام.

مؤشر هينلي ليس المؤشر الوحيد الذي يعطي تصنيفاً عالمياً لجوازات السفر كل عام، فلدينا أيضاً مؤشر جوازات Arton Capital على سبيل المثال.

إذ يغطي هذا المؤشر جوازات سفر 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم: جمهورية الصين الشعبية وتايوان وماكاو (منطقة الصين الإدارية الخاصة)، وهونغ كونغ (منطقة الصين الإدارية الخاصة)، وكوسوفو والأراضي الفلسطينية والفاتيكان، ويتم استبعاد الأقاليم الملحقة بالدول الأخرى في مؤشر آرتون كابيتال.