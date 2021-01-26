“إعلاميون من أجل الحرية” يدينون الإعتداء على الصحافي ابراهيم فتفت: لا يليق بأي مؤسسة عسكرية أو أمنية أن تسمح بارتكابه

صدر عن مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: تستمر الاعتداءات بحق الصحافيين أثناء تأدية مهماتهم الإعلامية، فما تعرض له الصحافي ابراهيم فتفت كان اعتداء موصوفاً، لا يليق بأي مؤسسة عسكرية أو أمنية أن تسمح بارتكابه.

ندين هذا التعدي المخالف للقانون،ونطالب قيادة قوى الأمن الداخلي بمنع تكرار هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.









إن الصحافي فتفت قام بواجبه في نقل الأحداث في ظل تعتيم إعلامي مستغرب، فهل كان المطلوب منع نقل الصورة والصوت للرأي العام.

نعيد التأكيد على أن حرية ممارسة العمل الإعلامي مصانة بالدستور والقوانين،وننبه الى خطورة تكرار هذه الممارسات.